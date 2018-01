Traum vom Baumhaus wird wahr

Die Kinder sind begeistert: Ihr Traum vom Baum-Stelzen-Haus im Garten der Bamberger Kita Friedrich Oberlin wird bald in Erfüllung gehen.

Vor Weihnachten war in Kooperation mit "Franken helfen Franken" in unserer Zeitung ein Spendenaufruf dazu veröffentlicht worden. "Wir waren überwältigt, als vor den Feiertagen ein Anruf kam, dass die Firma Bayernhafen Bamberg 3500 Euro an uns spenden möchte", erinnert sich Petra Beck, die für die Diakonie Bamberg-Forchheim die Kita leitet. Die Bayernhafen-Gruppe setzt seit Jahren auf "Spenden statt Schenken" und unterstützt in ihren Standort regionale Projekte. Jetzt hatte Michaela Wöhrl, Niederlassungsleiterin von Bayernhafen Bamberg, die Vertreterinnen der Kita, der Diakonie Bamberg-Forchheim und von "Franken helfen Franken" zum "Wunschpunsch" in den Bamberger Hafen eingeladen.

In der Oberlin-Kita begegnet sich ein bunter Mix aus rund 20 Nationen, verschiedensten Religionen und sozialen, gesellschaftlichen Hintergründen in drei Kindergarten- und einer Krippengruppe. Die Kita nimmt Teil am Sprachprogramm "Frühe Chancen" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, um den Kindern über die Sprache mehr Teilhabe an Bildung und Gesellschaft zu ermöglichen. "Gemeinsames Spielen und Erleben ist hierbei ein wichtiger Faktor", so Christine Gettel, die in der Kita das Sprachprogramm verwirklicht. Das Baumhaus dürfte auf jeden Fall ein Ort sein, an dem gemeinsam kleine und große Abenteuer erlebt werden können, die viel Gesprächsstoff liefern, heißt es in der Mitteilung des Diakonisches Werks Bamberg-Forchheim und des evang.-luth. Dekanats. red