Traum vom Aufstieg für SC 1868 Bamberg geplatzt

Mit einer krachenden Niederlage von 1,5:6,5 in Kareth-Lappersdorf musste sich die erste Schach-Mannschaft des SC 1868 Bamberg in der Landesliga Nord von ihren geringen Aufstiegschancen verabschieden, während die zweite Mannschaft mit einem knappen 4,5: 3,5-Erfolg gegen die bis dahin punktgleichen Seubelsdorfer die Meisterschaft und den Aufstieg in der Oberfrankenliga sicherte. Nach langen Jahren kann die "Zweite" damit wieder in der Regionalliga Nordwest antreten.

Für die erste Vertretung des SC 1868 begann der Tag schon mit der Hiobsbotschaft, dass Plöhn über Nacht erkrankte und auf die Schnelle kein Ersatz zu beschaffen war. Auch mit sieben Spielern erhofften die Bamberger ein ausgeglichenes Spiel, weil sie durch Freilassen von Brett 3 mit vier Spielern nach hinten rücken konnten, aber Hiobs Seuchen waren an diesem Tag nun mal für den SC vorgesehen. Pribyl an Brett 1 ließ sich ohne Not in eine passive Stellung bringen und wurde langsam erdrückt. Rous an Brett 2 konnte durch Qualitätsopfer und gutes Spiel eine schlechte Stellung noch remis halten. Hümmer an Brett 4 verlor trotz guter Eröffnungsbehandlung seine erste Partie in dieser Saison, und Krug an Brett 5 vergaß einen Vorbereitungszug für sein dann chancenloses Figurenopfer. Nur Justus Schmidt an Brett 6 brachte die nötige Geduld und Genauigkeit auf, um die kleinen Fehler seines Gegners für einen Sieg zu nutzen.

Krauseneck an Brett 6 vergab den Eröffnungsvorteil, verlor einen Bauern, erreichte mit zähem Spiel eine Remisstellung und vergab diese in Zeitnot nach sechs Stunden doch noch. Hermann an Brett 8 kam gar nicht in Schwung und wurde ohne wirkliche Chance ausmanövriert - ein selten einmütiger Reinfall fast der gesamten Truppe. red

Ergebnisse: Pribyl (2248) - Heika (2266) 0:1, Rous (2215) - Speckner (2328) ½, Hümmer (2119) - Grabert (2080) 0:1, Krug (2103) - Hilge (2113) 0:1, Schmidt (2116) -Appel (2108) 1:0, Krauseneck (2048) - Paerr (2080) 0:1, Herrmann (2039) - Klimpel (2002) 0:1