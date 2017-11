Trauercafé mit "Burning hearts"

Der Trauerbegleitungskreis der evangelischen Kirchengemeinden Redwitz-Obristfeld und der katholischen Pfarrgemeinde Marktgraitz mit Kuratie Redwitz lädt trauernde Angehörige am Sonntag, 19. November, um 14.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus in Redwitz zu einem Trauercafé ein. Wer gerne mit anderen Trauernden einen angenehmen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie besinnlichen Gedanken verbringen möchte, ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red