Trauer um Steinbrecher

Anton Steinbrecher, genannt Willi (Hausname "Hischadel-Willi"), ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Verstorbene war in der ehemaligen Gemeinde Bieberbach Gemeinderat. 25 Jahre lang war er Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Bieberbach und 30 Jahre als Kirchenpfleger in der Kirchengemeinde Affalterthal-Bieberbach tätig.

Der Kauf der alten Schule in Bieberbach 1978 und der Umbau zum Gemeindehaus fiel in diese Amtszeit, ebenso die Renovierung der Kirche 1988. Die kirchliche Jugend war ihm wichtiges Anliegen. Fast 20 Jahre war er in der Raiffeisenbank Bieberbach-Aufsichtsrat, dann Vorstandsvorsitzender, nach der Fusion 1990 mit der Raiffeisenbank Gößweinstein auch dort im Vorstand tätig.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 14. März, um 14 Uhr auf dem Bieberbacher Friedhof statt. red