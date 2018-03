Trauer um Manfred Thein

Als Manfred Thein am 30. Januar 2011 seinen 70. Geburtstag feierte, wollte er von Ruhestand noch lange nichts wissen. Schließlich sei er "Metzgermeister mit Leib und Seele", wie er damals im Gespräch mit dem Tageblatt sagte. Am vergangenen Sonntag ist Thein im Alter von 77 Jahren gestorben. Manfred Thein hatte den Betrieb in der Kasernenstraße 9 im Jahr 1971 von seinem Vater übernommen, der ebenfalls im Metzgerhandwerk tätig gewesen war. Manfred Thein hatte seinen Beruf von der Pike auf gelernt, legte 1958 die Gesellenprüfung ab, schloss eine kaufmännische Ausbildung an und ging Anfang der 1960er Jahre auf Gesellenwanderschaft, die ihn unter anderem nach Berlin, Wien und Zürich führte. Nach der Meisterprüfung in Frankfurt am Main kehrte er nach Coburg zurück in den heimischen Betrieb. Nach der Übernahme 1971 vergrößerte Thein zunächst die Geschäftsräume in der Kasernenstraße und eröffnete dann weitere Filialen in der Mohrenstraße, im Schlücke-Markt in Neuses und im Kalenderweg. Neben seinem Beruf engagierte sich Manfred Thein unter anderem mehrere Jahrzehnte lang in der Fleischerinnung Coburg Stadt und Land, im Fleischerverein Coburg, beim Bund der Selbstständigen und in der Handwerkskammer.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 29. März, um 12.30 Uhr auf dem Friedhof in Coburg, Glockenberg, statt. uso