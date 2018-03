Trauer um Hubert Eiring

Hofheims ehemaliger Bürgermeister Hubert Eiring ist tot. Der Politiker (FDP/Freie Bürger) hatte die Geschicke der Kommune von 1993 bis 2005 geleitet. Zuvor war er neun Jahre lang Stadtrat gewesen. Der gebürtige Königsberger ist am Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Von 1996 bis 2009 wirkte er im Kreistag. Ein Schlaganfall im Jahr 2008 hat seine politische Karriere beendet. Unter Bürgermeister Eiring wurde die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung in Hofheim erneuert, er hat das Industriegebiet auf den Weg gebracht, die Neugestaltung des Marktplatzes vollendet und in Rügheim das Kulturzentrum Schüttbau mit aufgebaut. Der ehemalige Finanzbeamte und Betriebsprüfer war in vielen Ortsvereinen aktiv und für seine Tatkraft, seinen Humor und seine offene Art geschätzt.

Er wird am heutigen Samstag um 11 Uhr auf dem Friedhof in Hofheim beigesetzt. Eine Trauerfeier in der Christuskirche schließt sich an. eki