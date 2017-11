Trauer um Gerhard Hornung

Mit dem ehemaligen Oberstudiendirektor Gerhard Hornung ist am Freitag ein großer Förderer der Höchstadter Kunstszene im Alter von 82 Jahren gestorben. Über 32 Jahre, von 1978 bis 2010, war das Haus der Familie Hornung in der St.-Georg-Straße in Höchstadt ein kultureller Mittelpunkt. Bei drei Ausstellungen im Jahr war die Öffentlichkeit in die Privaträume eingeladen. Namhafte Künstler aus der ganzen Region konnten in Einzelausstellungen ihre Werke präsentieren. Auch Lesungen und musikalische Aufführungen sorgten an jeweils zwei Wochenenden für Hochbetrieb. Jahrelang durften Schüler der Leistungskurse Kunst ihre Arbeiten bei den Hornungs zeigen.



Verdienste um das Kulturleben

Bei den insgesamt fast hundert Ausstellungen war Gerhard Hornung das Künstlergespräch von Anfang an ein großes Anliegen. Technik, Motiv, Sinnhaftigkeit und besonders das persönliche Profil der Künstler wurden dabei intensiv hinterfragt. Für ihre großen Verdienste um das Kulturleben wurden Hannah und Gerhard Hornung am 25. Januar 1998 mit der zum ersten Mal vergebenen Ehrenspange der Stadt Höchstadt ausgezeichnet. red