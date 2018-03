Trauer in Castlebar

Wie jedes Jahr im Frühling haben sich die Mitglieder des Freundeskreises Castlebar, Johanna und Bernhard Blum, auch in diesem Jahr auf die Reise nach Irland gemacht. Castlebar, die Partnergemeinde Höchstadts, war ihr erstes Ziel.

Neben der Übergabe vieler Gastgeschenke wie Bier aus Höchstadt und einigen Osternestern gab es auch einen traurigen Anlass. Zusammen mit Nora Coyne, einer der aktiven Castlebarer Koordinatoren in der Partnerschaft, besuchten sie das Grab des am 20. Februar verstorbenen ehemaligen Bürgermeisters, Stadtrats und Geschäftsmannes Brendan Henaghan.



Viel Beileid aus Höchstadt

Johanna Blum legte im Namen von Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm (JL), dem Freundeskreis Castlebar und der Realschule zusammen mit Nora Coyne ein Gesteck aus Höchstadt auf dem Grab nieder. Anschließend trafen sie Trish Henaghan, die junge Witwe. Für sie war es trotz aller schmerzlicher Trauer schön zu spüren, dass nicht nur mehr als 1000 Castlebarer zur Beerdigung kamen, sondern auch so viele Höchstadter in dieser schweren Zeit an sie und ihre drei Söhne dachten. Sie bat ihre Besucher, auch in Höchstadt allen zu danken, die ihr kondoliert haben.

"Brendan war ein feiner Mann, von allen in Castlebar geschätzt und geliebt, aufrichtig, mit einem großen Humor, für mich ein wunderbarer Ehemann und ein stolzer, immer um seine drei Söhne besorgter Vater." red