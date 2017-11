Trash der harten Sorte

Am heutigen Samstag lädt Asta e.V. im Rahmen des dritten und letzten Kontakt-Festival-Schlachthof-Weekends zu einer besonderen musikalischen Veranstaltung ein. Als Topact konnte Else Admire mit seiner Band "The Breitengüssbach Dolls" gewonnen werden. Der "Antitainer" bietet seit Dekaden Trashrock der härtesten Sorte und stellt sein aktuelles Album "Hard Rock" vor. Neben seinen Singlehits aus den 90ern präsentiert er erstmals seinen neuen Cuntry-und-Westernsong "General Custer Sanierung". Im Vorprogramm spielt die Fürther Beatband "Chris de Biel und die Lerchen" sowie die Bamberger No-Wave-Kapelle "The Heartfields". Zur Aufheiterung gib es davor eine Lesung des Schauspielers Felix Pielmeier. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in der ehemaligen Schlachthofgastätte. Der Eintritt ist frei. red