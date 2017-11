Transporter schleudert über die A 3

Fast zeitgleich haben sich am Montagabend auf der A 3 und auf der A 73 zwei Verkehrsunfälle ereignet.

Gegen 21.20 Uhr fuhr der 43-jährige Fahrer eines Kurierdienstes mit seinem Transporter auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Wie die Verkehrspolizei mitteilt, wollte er zwischen Nürnberg-Nord und Tennenlohe einen Sattelzug überholen. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Sattelauflieger. Während der Fahrer des 40-Tonners seinen Zug gefahrlos zum Stehen bringen konnte, schleuderte der Lieferwagen unkontrolliert über die Autobahn und blieb schließlich quer in der Mitte der Autobahn stehen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte dem Querstehenden gerade noch ausweichen.

Hinter ihm fuhren aber eine 30-Jährige und ein 33-Jähriger mit ihren Autos. Als die beiden aus dem Blickschatten des ausweichenden Lkws vor ihnen kamen, war es für sie zu spät auszuweichen. Beide prallten mit ihren Autos in den Lieferwagen. Der Kurierfahrer und der 33-jährige Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 50 000 Euro.

Um 21.40 Uhr ereignete sich auf der A 73 zwischen Erlangen-Bruck und Erlangen-Zentrum ein weiterer Unfall. Ein roter VW Golf und ein Sattelzug fuhren zunächst nebeneinander, stießen dann aber zusammen. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Sachschäden belaufen sich auf 17 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bezichtigten sich die beiden Unfallbeteiligten gegenseitig, auf die Spur des anderen geraten zu sein. Deswegen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 09131/760414. pol