Transporter rutscht auf Dach in den Graben

Aufgrund einer Unachtsamkeit ist der Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Niederndorf und Obermichelbach mit dem rechten vorderen Reifen ins Bankett geraten und hat in der Folge das Lenkrad verrissen. Das Fahrzeug schaukelte sich auf, bis es schließlich umstürzte und auf dem Dach in den angrenzenden Graben rutschte. Der 41-jährige Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An dem Ford Transit entstand ein Totalschaden. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Straße kurzfristig gesperrt werden.