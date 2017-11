Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sucht die Polizeiinspektion Stadtsteinach jetzt nach einem Transporter mit Anhänger und weißem Planenaufbau, an dem der linke Außenspiegel beschädigt ist.

Zu dem Unfall war es am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße BT 8 zwischen den Einfahrten Falls im Begegnungsverkehr gekommen, als sich zwei Fahrzeuge an den Außenspiegeln streiften. Der am Unfall beteiligte Kleintransporter setzte jedoch seine Fahrt unvermittelt in Richtung Autobahn, Fahrtrichtung Hof, fort, ohne sich um um den Schaden zu kümmern. Diverse Fahrzeugteile des Kleintransporters konnten an der Unfallstelle aufgefunden werden.

Die Polizei in Stadtsteinach ist für Hinweise und Zeugenmeldungen unter der Rufnummer 09225/96300-0 zu erreichen. pol