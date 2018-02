Transporter erfasst drei Wildschweine

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, ereignete sich auf der Kreisstraße von Ebenhausen in Richtung Ramsthal ein Wildunfall. Dabei wurden drei junge Wildschweine getötet. Der Fahrer eines Kleintransporters konnte einer Rotte Wildschweine, die über die Fahrbahn wechselte, nicht ausweichen. Drei junge Tiere wurden durch das Fahrzeug erfasst. Eines der Tiere wurde durch die hinzugerufene Polizeistreife von seinem Leiden erlöst. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden. pol