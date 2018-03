Transporter braucht neuen Außenspiegel

Gegen den linken Außenspiegel eines in der Burgebracher Hauptstraße geparkten schwarzen Kleintransporters VW California stieß am Montag zwischen 12 und 12.25 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.