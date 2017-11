Traktorfreunde laden zum Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt der Traktorfreunde findet am Samstag, 25. November, ab 15 Uhr in der Unteren Dorfstraße 7 in Gerach statt. Angeboten werden handwerkliche Sachen, Bauernbrot und Hausmacherwurst. Der Nikolaus verschenkt ab 16 Uhr stündlich Süßigkeiten an die Kinder. Das Christkind besucht um 17 Uhr den Markt und die Lautertaler Musikanten spielen ab 18 Uhr weihnachtliche Musik. Der

Erlös soll einem gemeinnützigen Zweck zugute kommen. red