Traktorfahrer übersieht den Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag wurde eine beteiligte Fahrerin verletzt und musste ins Klinikum der Universität Erlangen eingeliefert werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei mit insgesamt 8000 Euro beziffert. Ein 81-Jähriger wollte mit seinem Traktor von der B 470 nach links zum Schulzentrum abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne hat der Rentner eigenen Angaben zufolge ein entgegenkommendes Auto übersehen, das eine 58-Jährige steuerte. Es kam zum Zusammenstoß. Trotz angelegtem Sicherheitsgurt erlitt die Frau dabei Verletzungen am Kopf sowie am Torso. Der Gurt dürfte jedoch nach Ansicht der Ordnungshüter Schlimmeres verhindert haben.