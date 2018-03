Training mit Nationalcoach

Vizeweltmeister war er schon - als aktiver Spieler der niederländischen Nationalmannschaft. Seit 2016 ist Marcel Loosveld Trainer der deutschen

Futsal-Nationalmannschaft und leitet als solcher am Freitag, 23. März, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in der Memmelsdorfer Seehofhalle eine kostenlose Praxiseinheit, zu der Interessierte jeden Alters eingeladen sind.

Zu verdanken ist dies Hubert Richter, Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des SV Frensdorf und der Bayernliga-U15-Junioren der DJK Don Bosco Bamberg. Richter gewann die Trainingseinheit mit Loosveld im Rahmen einer Fußball-Bildungsreise von "Komm mit", einer gemeinnützigen Gesellschaft mit Sitz in Bonn, die das friedliche Miteinander sowie den interkulturellen Austausch Jugendlicher aus ganz Europa fördert.

Der 55-jährige Niederländer Loosveld, 1989 selbst Futsal-Vizeweltmeister, trainiert seit 2016 die deutsche Futsalnationalmannschaft.

Seine Praxiseinheit in Memmelsdorf richtet sich insbesonders an heranwachsende Jungen und Mädchen. Als Trainingsmannschaft stellt sich die U15 der DJK Don Bosco Bamberg Loosveld zur Verfügung. Alle interessierten Trainer und Aktive bekommen die einmalige Gelegenheit, einem professionellen Training beizuwohnen und dabei sicher mehr als nur Anregungen für das eigene Spiel zu erhalten. red