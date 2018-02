Training für die Feuerwehr

In der vergangenen Woche stand für die Feuerwehren aus Gräfenberg, Mittelehrenbach, Walkersbrunn und Thuisbrunn die monatlich stattfindende Atemschutzübung an. Simuliert wurde ein Dachstuhlbrand in der alten Schule in Thuisbrunn.

Bei dieser Übung sollte die Zusammenarbeit aller Feuerwehren im Bereich Atemschutz gestärkt werden, um so im Ernstfall reibungslos miteinander arbeiten zu können. Mehrere Trupps konnten unter schwerem Atemschutz und mithilfe der Wärmebildkamera, der Drehleiter und des Lüfters insgesamt zehn Personen retten und die Erstversorgung fachmännisch von den Einsatzkräften sicherstellen. Ebenfalls wurden mehrere Löschwasserversorgungen, sowohl aus dem Löschwasserbehälter als auch aus dem Hydrantennetz, aufgebaut.

Zusätzlich wurde die Einsatzstelle großräumig ausgeleuchtet. Um sicher arbeiten zu können, wurde während der Übung die Hauptstraße komplett gesperrt.



Reibungslos geklappt

Für alle beteiligten Feuerwehren und die ehrenamtlichen Brandschützerinnen und Brandschützer war diese Übung eine sehr große Herausforderung, die durch das gute Zusammenspiel aller reibungslos und sehr gut geklappt hat.

red