Trainer im Hochseilgarten werden

Das Jugendhaus Burg Feuerstein sucht junge Menschen, die Lust haben, in ihrem Hochseilgarten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten. Die Trainings im Hochseilgarten verfolgen pädagogische Ziele, die auf die Teilnehmer und Gruppe abgestimmt sind.

Um Programme mit Teilnehmern zielgruppenorientiert durchführen zu können, bedarf es nach aktuellen Standards der ERCA (European Ropes Course Assosiation) ausgebildeter Sicherheitstrainer. Das Jugendhaus bietet eine Ausbildung mit Material- und Knotenkunde, Sicherungstechniken sowie dem Sicher ung scheck der Anlage und dem Retten von Personen von Sonntag, 29. April, bis Samstag, 5. Mai, an.

Der Abschluss der Ausbildung dient als Voraussetzung, um auf der Anlage am Feuerstein zu arbeiten. Der Trainerausbildung ist ein Schnuppernachmittag am Sonntag, 8. April, vorgeschaltet. Anmeldung bis 6. April unter Tel. 09194/76740 oder E- Mail an anmeldung@burg-feuerstein.de. red