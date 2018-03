Trainer fordert Steigerung

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gastiert Medi Bayreuth am Dienstag (20 Uhr) bei Bundesliga-Konkurrent Riesen Ludwigsburg. Der Sieger aus der Addition beider Partien - das Rückspiel findet am 3. April in Bayreuth statt - qualifiziert sich für das Endturnier.

Für beide Teams wäre der Sprung in ein Final Four eines europäischen Wettbewerbs der größte internationale Erfolg der Clubgeschichte. Favorisiert sind die Ludwigsburger: Die Schwaben haben in der Bundesliga neun der vergangenen zehn Spiele gewonnen, während bei Medi zuletzt mit zwei Niederlagen Sand im Getriebe war. Zudem fertigten die Riesen die Bayreuther im ersten Saisonduell mit 78:47 ab.

"Ludwigsburg ist für jedes Team schwierig zu spielen, da ihr Stil sehr unkonventionell ist", sagt Medi-Trainer Raoul Korner. "Sie pressen über 40 Minuten und attackieren den Offensivrebound wie keine andere Mannschaft. Wir müssen uns defensiv sowohl individuell als auch kollektiv gewaltig steigern, wenn wir diese Hürde nehmen wollen." fk