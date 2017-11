Trainer an der Schule

Der Schulverein des Franz-Miltenberger-Gymnasiums konnte einen Motivationstrainer für einen Tag am Gymnasium gewinnen. Am Donnerstag, 16. November, kommt Steffen Kirchner an die Schule. Sein Schulprogramm "Du bist ein Champion - Persönlichkeitstraining für Jugendliche" ist ein einzigartiges Erlebnis. Er wird vormittags einen Impulsvortrag für die Schüler der Klassen 7 bis 10 abhalten. Abends kommen Eltern, Lehrer und Interessierte in den Genuss seines Elternvortrags "Unmotivierte Kinder gibt es nicht! - Was junge Menschen brauchen um aufzublühen". Die Veranstaltung findet um 19 Uhr in der Georgi-Kurhalle Bad Brückenau statt. sek