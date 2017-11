Traindorfer Kirche soll erstrahlen

Gut besucht waren die Bürgerversammlungen in der Gaststätte Schulz in Tannenwirtshaus sowie im VfR-Sportheim in Neuensorg.

Nachdem Bürgermeister Franz Uome in einer Power-Point-Präsentation auf das Geschehen in der Oberlandgemeinde eingegangen war, standen bei der Wortmeldungen naturgemäß Themen aus den jeweiligen Ortsteilen im Vordergrund.

Lothar Siebenlist fragte den Bürgermeister, ob die Traindorfer Kirche an den Feiertagen beleuchtet werden könne. Um die Stromverlegung und Lampen würde er sich selbst kümmern. Franz Uome stimmt dem gerne zu.



Für mehr Radwege

Auch seien die Bäume am Fahrradweg nach Traindorf zu groß geworden, meinte Lothar Siebenlist weiter. Er erhielt die Genehmigung, sie etwas zurückschneiden.

Rita Tröger sprach zudem an, dass die Hausschieber der Wasserleitung nicht mehr funktionieren. Auch müssten die Gullys entlang der Kreisstraße KU 13 einmal wieder gesäubert werden. Bürgermeister Uome sicherte zu, dies dem Kreisbauhof zu melden, da dieser hierfür zuständig sei.

Lothar Siebenlist bedankte sich im Namen des Sportrings Tannenwirtshaus beim Marktleugaster Bauhof für die geleistete Arbeit am Sport- und Spielplatz.

Otmar Scherm monierte in Neuensorg, "dass die Ortsbeleuchtung falsch eingestellt ist, sie brennt zu lange". Und Carmen Weber sprach an, dass auf dem Spielplatz am Sportheim noch eine Schaukel fehlt. Bürgermeister Franz Uome sagte zu, für Abhilfe zu sorgen.

Ein Wunsch vieler Einwohner war zudem, dass die Fahrradwege weiter ausgebaut werden. Zu schließen gelte es vorrangig die Lücke von Traindorf nach Neuensorg.

Fritz Ruppert und Otmar Scherm gingen auf ein Verkehrsproblem am Öselweg Richtung Marktleugast ein, das es zu lösen gelte. Ruppert sprach auch an, dass die Friedrichstraße einer Sanierung bedürfe. Und Michael Kühnel bat darum, die im Zuge der Verlegung der Strom- und Wasserleitung zur neuen Pumpstation beschädigte Asphaltierung wieder herzurichten. Franz Uome kündigte für das Frühjahr einen Ortstermin des Bauausschusses an.