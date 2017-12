Traditionelles im Trachtengewand

Die Fränkische Weihnacht stimmt am Sonntag, 10. Dezember, im Max-Littmann-Saal im Regentenbau auf die Weihnachtszeit ein: Ab 15.30 Uhr bereiten regionale Sänger und Musikanten in traditioneller Tracht einen festlichen Nachmittag. Gäste tauchen mit den Mitwirkenden in das fränkische Weihnachtsbrauchtum ein. Gabriele Kanz führt mit festlichen Texten durch das Programm. Die Ensembles führen im Wechsel Stücke und Lieder auf. Mit dabei sind die Alphorngruppe Rotbachtal, die Rhöner Blechbläser. Die Vasbühler Krammetsvögel und die Musikgruppe Hoibüche Muisig sorgen ebenfalls für eine weihnachtliche Stimmung. Auf dem Programm stehen stimmungsvolle Lieder wie "O du stille Zeit" und "Gegrüßt seist du Maria", die im Max-Littmann-Saal eine fränkisch-weihnachtliche Stimmung erzeugen. Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971 804 84 44, E-Mail: kissingenticket@badkissingen.de und Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen. Foto: Gabriele Kanz