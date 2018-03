Toyotafahrerin ging zu schnell in die Kurve

Zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung kam es am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 173.

Die Fahrerin eines Toyota verlor nach Auskunft der Polizei gegen 10.40 Uhr, wahrscheinlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Auffahrt zur B 173 die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Kleinwagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dort blieb das Auto auf der Fahrerseite liegen.

Die 47-jährige Fahrerin wurde von den Feuerwehren aus Lichtenfels, Michelau und Wallenstadt aus ihrem Wagen befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Toyota auf 10 000 Euro. ME