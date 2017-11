Tour durch die Saalecker Weinberge

Eine Wanderung durch die Saalecker Weinberge nach Obereschenbach unternimmt der Rhönklub Hammelburg am Donnerstag, 23. November, es ist eine Einkehr geplant. Anschließend wird wieder zurückgelaufen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bleichrasen in der Stadt. Die Führung der Tour übernimmt Günter Dittmar. sek