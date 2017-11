Totengedenken zum Volkstrauertag

Der Markt Bad Bocklet lädt die Bevölkerung zur Teilnahme an den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag ein. In Steinach trifft man sich dazu am Samstag, 18. November, um 15.45 Uhr am Marktplatz zum Marsch zum Kriegerdenkmal mit einer Abordnung des OA-Btls. Hammelburg. Das Totengedenken in Aschach findet ebenfalls am Samstag, 18. November, statt. Um 17.30 Uhr ist Aufstellung an der Zehnthalle zur Kirchenparade, auch hier mit einer Abordnung des OA-Btls. aus Hammelburg. Um 18 Uhr wird der Gottesdienst gefeiert, und anschließend erfolgt die Kranzniederlegung. In Bad Bocklet wird am Sonntag, 19. November, um 10 Uhr der Gottesdienst zelebriert, danach hält man die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal. Die örtlichen Vereine werden gebeten, mit ihren Fahnenabordnungen und Mitgliedern teilzunehmen. Die Gedenkveranstaltungen werden von den örtlichen Blaskapellen bzw. Chören feierlich umrahmt. sek