Totalschaden aus Unachtsamkeit

Eine 18-Jährige fuhr am Montagvormittag von Schondra in Richtung Bad Brückenau. Etwa einen Kilometer vor der Abzweigung Wildflecken geriet sie aus Unachtsamkeit in der Linkskurve ins Schleudern. Der Pkw wurde durch den Anstoß an den hohen Bordstein erheblich beschädigt. Bei dem elf Jahre alten Pkw stellt das einen wirtschaftlichen Totalschaden dar. Die Fahrerin blieb unverletzt, die Straßenmeisterei muss einen defekten Leitpfosten erneuern. pol