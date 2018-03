Totalschaden an zwei Autos

Beim Abbiegen an der Schlachthofkreuzung nach links Richtung Garitz hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr, eine Pkw-Fahrerin, die mit ihrer dreijährigen Tochter unterwegs war, die vorfahrtsberechtigte entgegenkommende Pkw-Fahrerin übersehen. Beide konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Pkw-Fahrerinnen sowie das Kind wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol