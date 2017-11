Totalschaden an Skoda Fabia

Ein 70-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 11 Uhr die Kulmbacher Straße. Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme kam er mit seinem Skoda Fabia von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Stein. Am Pkw entstand ein Totalschaden von rund 5000 Euro. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.