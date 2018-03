Torjäger der Tigers ist gesperrt

Die Voraussetzung vor dem entscheidenden Duell der Play-down-Serie (Best of seven) am Dienstag (19.30 Uhr in Weißwasser) ist klar: Gewinnen die Bayreuth Tigers bei den Lausitzer Füchsen, haben sie den Klassenerhalt in der DEL2 geschafft. Verlieren sie, müssen sie in die zweite Abstiegsrunde.

Leicht favorisiert sind im siebten Duell der Serie die Füchse. Schließlich haben sie den Heimvorteil auf ihrer Seite. Zudem müssen die Bayreuther auf ihren Torjäger verzichten. Anthony Luciani erhielt im sechsten Spiel seine zweite Disziplinarstrafe in den Play-downs und ist gesperrt. Der Kanadier war mit seinen Treffern in den bisherigen Partien gegen die Füchse - viermal gewann das gastgebende Team, zweimal das Auswärtsteam - einer der Erfolgsgaranten der Bayreuther. Allerdings hoffen die Tigers auf eine Rückkehr von Routinier Eric Chouinard.