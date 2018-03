Mit einer beeindruckenden Leistung holte der TSV 08 Kulmbach in der Vorwoche einen 6:1-Kantersieg gegen die keineswegs schlecht spielende Mannschaft des SV Motschenbach. So bleibt der TSV an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse 4 - mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Ludwigschorgast und den nächsten Gegner, die drittplatzierte SG Oberland. Die hat mit Roland Groß einen zuverlässigen Torjäger, der die Torschützenliste mit 14 Treffern aus 12 Spielen anführt.

Eine Punkteteilung in diesem Spitzenspiel käme Liga-Neuling FC Ludwigschorgast sehr gelegen. Die Mannschaft um Spielertrainer Christoph Schuberth holte zuletzt drei Siege am Stück - und spielt am Wochenende gegen eine Mannschaft mit Negativserie, den VfR Katschenreuth II, der seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Wie die Ludwigschorgaster haben auch die Trimmer aus Lindau 23 Punkte gesammelt. Die Truppe um Spielertrainer Marco Dreßel reist zur dritten Mannschaft des TSV Neudrossenfeld. Der Gegner hat vor zwei Wochen gegen die 08er mit einem 3:3-Remis für Furore gesorgt, mit zwei Niederlagen in Folge aber den Kontakt nach oben verloren.

An der Spitze mitmischen will auch der FC Neuenmarkt. Die zu Hause ungeschlagene Mannschaft trifft beim TSC Mainleus (7. / 18 Punkte) auf einen starken Gegner. Der SV Motschenbach hofft nach der klaren Niederlage gegen den Spitzenreiter auf die Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen (8./ 17 Punkte). Mit einem Sieg gegen den derzeit trainerlosen TSV Harsdorf könnte der SVM zwei Plätze gut machen. Die Harsdorfer werden nach dem Rücktritt von Manfred Sahr in dieser Woche von Matthias Bauer und Jörg Hinsche trainiert.



Duell der Kellerkinder

Der Tabellenletzte TSV Trebgast empfängt den TSV Thurnau (10. / 16 Punkte). Die Thurnauer verloren in den letzten Spielminuten gegen die Kasen-dorfer Reserve und sind damit im Tabellenmittelfeld platziert.

Dort würden Peesten und Rugendorf gerne stehen. Die beiden Kreisklassen-Kellerkinder treffen am Sonntag aufeinander. Peesten (15. / 4 Punkte) braucht die Punkte dringend, um den sicheren Abstiegsplatz zu verlassen.

Auf dem ersten ligaerhaltenden Platz steht der ASV Marktschorgast. Die Kicker vom Steinhügel haben wie die Spielgemeinschaft aus Rugendorf und Losau bisher zwölf Punkte gesammelt. Mit einem Sieg bei der Kasendorfer Reserve könnten die Marktschorgaster mit dem Gegner gleichziehen.