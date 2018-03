Toiletten beschädigt

Sinnlose Zerstörungswut hatte offenbar ein Unbekannter, der am vergangenen Wochenende zwei Türen an öffentlichen Toiletten in der Schulstraße in Niederndorf und An der Schütt in Herzogenaurach beschädigte. An beiden Türen waren die Türscharniere durch Gewalteinwirkung überdreht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Wer hat im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen Beobachtungen gemacht, die mit den Vorfällen in Zusammenhang stehen könnten?