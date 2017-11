Todesfall ist weiterhin ungeklärt

Immer noch keine Erkenntnisse hat die Polizei über die Umstände, wie ein 40 Jahre alter Mann in Knetzgau ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen laufen weiter, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg auf Anfrage. Bisher könne die Polizei "keine belastbaren" Aussagen treffen, so räumte der Präsidiumssprecher ein. Offenbar gestalten sich die Ermittlungen in dem laut Polizei "außergewöhnlichen Fall" schwierig und aufwendig. Am Sonntag, 15. Oktober, hatten eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger ihren regungslos in der Wohnung liegenden Onkel in Knetzgau entdeckt.



Das war passiert

Nachdem die Nichte und der Neffe bereits seit mehreren Tagen keinen Kontakt zu ihrem Onkel hatten, wollten sie nach dem Rechten sehen. Da die Haustür nicht geöffnet wurde, schauten sie durch ein Fenster in die Wohnung. Dabei entdeckten sie den Onkel regungslos in der Wohnung. Der alarmierte Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Seitdem laufen die Ermittlungen der Polizei - bisher ohne Ergebnis. ks