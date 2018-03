Tod und Auferstehung

Palmkätzchen zieren das Christuskreuz am Eingang zum Rentweinsdorfer Friedhof. Das Kreuz trägt die Inschrift aus Hiob 19,25 "Ich weiß, dass mein Erlöser lebt..." Passend für das Osterfest und die Auferstehungsfeier, die am Ostersonntag nach dem Hauptgottesdienst an dieser Stelle stattfindet. Foto: Horst Schneider