Tobias Lukoschek steht weiter dem Kreisverband der Jungen Liberalen (Julis) im Landkreis Forchheim vor. Bei der Kreisvertreterversammlung wurde der 22-jährige Software-Entwickler als Kreisvorsitzender wiedergewählt.

Der Kreisverband der Jungen Liberalen in Landkreis Forchheim sei aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und sammle kräftig neue Mitglieder; ausschlaggebend sei mit Sicherheit der Wiedereinzug der FDP in den Bundestag bei den Bundestagswahlen gewesen.

Lukoschek sagte in seinem Rechenschaftsbericht, dass er auf ein sehr erfolgreiches Berichtsjahr 2016/2017 zurückblicken könne. Nachdem der Kreisverband noch im letzten Jahr fast vor dem "Aus" gestanden habe, sei ihm wieder neues Leben eingehaucht worden. Man habe als Junge Liberale im vergangenen Jahr lokale Themen besetzt, beispielsweise habe man den geplanten Parkplatz im Kellerwald mit verhindert.



Politische Präsenz

Er freue sich darüber, dass es inzwischen gelungen sei, dass man die Julis als politische Kraft in Forchheim wahrnehme. Man wolle und werde sich demnächst noch mehr in der Lokalpolitik einbringen; so wolle man demnächst auch den einen oder anderen Ortsverband neu gründen, stellte Lukoschek die Ziele vor.

Aber nicht nur in Forchheim direkt, sondern auch in anderen Städten wolle man dafür kämpfen, dass man nach den nächsten Kommunalwahlen den einen oder andern Gemeinde- oder Stadtrat in den Gremien sitzen habe, so Lukoschek. Besonders wolle man mehr Öffentlichkeitsarbeit über die neuen Medien machen. Man müsse hier neue Wege gehen, da Facebook bei den Jugendlichen ja schon langsam wieder "out" sei.

Man werde vor allem versuchen, das Thema "freies WLAN" in der Stadt Forchheim voranzutreiben. Denn bei dem Antrag auf freies WLAN, der an die Stadt gestellt worden war, sei bisher noch nicht viel passiert, kritisierte Lukoschek. Eigentlich sollte der Antrag schon längst umgesetzt sein, so der Kreisvorsitzende.



Auf dem Weg in den Bezirkstag

Lukoschek selbst kündigte an, bei den nächsten Bezirkstagswahlen zu kandidieren. Er kritisierte außerdem die Diskussion im Forchheimer Stadtrat, ob Dokumente, Sitzungsbeschlüsse und so weiter öffentlich auf der städtischen Homepage hochgeladen werden sollten oder nicht. Lukoschek plädierte dafür, deutlich weiter zu gehen und aus den Stadtratssitzungen, ähnlich wie bereits in Bayreuth, per Livestream zu berichten.

Zu Tobias Lukoschek drei Stellvertretern wurden Christian Weber aus Leutenbach (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Armin Liebel aus Weißenohe (Organisation) und der Forchheimer Philipp Schmalz (Programmatik) gewählt. Schatzmeisterin bleibt Silke Lukoschek aus Frensdorf.

Carina Häfner und Christian Freisinger komplettieren den Juli-Kreisvorstand als Beisitzer. Die Kasse prüft Sebastian Schmidt. hit