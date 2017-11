Titelanwärter beim Post-SV

Am Samstag (15 Uhr) gibt der Spitzenreiter und Meisterschaftsfavorit in der Tischtennis-Oberfrankenliga, der TSV Windheim, seine Visitenkarte in der Halle II des Dientzenhofer-Gymnasiums beim Post-SV Bamberg ab. Die Gäste ließen zuletzt mit einem unerwartet deutlichen 9:3-Sieg über den Landesligaabsteiger TTV Altenkunstadt aufhorchen. Der Post-SV hat zwar die Außenseiterrolle in dieser Begegnung inne, lieferte sich aber in den vergangenen Spielzeiten immer spannende Matches mit den Frankenwäldern, die besonders auf den Positionen 1 bis 3 hervorragend besetzt sind. Der Post-SV hofft dennoch in Bestbesetzung auf eine Überraschung. fz

Post-SV Bamberg: Schäfer, Lorek, Raum, Zebunke, Luger, Rädlein