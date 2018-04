Tipps zur Tour

Gesamtlänge der Tour: 1,5 Kilometer



Hinweise Will man die Übungstour im Uhrzeigersinn laufen, entscheidet man sich für den Forstweg rechts (vom SpZ her kommend). Zusammen mit dem blauen NW-Weg (siehe kommende Woche) geht er zunächst einen guten halben Kilometer in östliche Richtung. Wo Letzterer auf einem Pfad halblinks weiterläuft, bleiben wir auf dem Hauptweg, der rechts abzweigt, und können ganz am Ende der Schleife beim Schlussanstieg unsere Kondition testen. Hierfür wäre für alle, die regelmäßig laufen und sportlich orientiert sind, eine Zeitnahme zum besseren Vergleich hilfreich.



Vorschau Kommende Woche werden die NW-Touren 1 (gelb), 2 (blau) und 3 (rot) genauer vorgestellt, die sich von der Länge und vom Anspruchsniveau her unterscheiden und allesamt auch auf den Hinweistafeln mit berücksichtigt sind. rei