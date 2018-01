Tipps zur Flüchtlingsarbeit

red



Emotionale Kraft für die Arbeit mit geflüchteten Menschen schöpfen kann man bei einem Seminar, das das Referat Fortbildung des Caritasverbands für die Erzdiözese Bamberg am 19. Februar von 9 bis 17 Uhr im Schönstattzentrum Marienhöhe in Würzburg anbietet. Die Fortbildung wendet sich an Fachkräfte in der Jugendhilfe und in der Migrationsberatung.Berührt, traurig, sprachlos, unsicher, verletzt, allein gelassen, verärgert, hilfsbereit, offen,staunend, mitfühlend, erschüttert: Solche Empfindungen und Gefühle bewegen jeden, der mitgeflüchteten Menschen in Kontakt kommt. Wer mit Geflüchteten arbeitet, benötigt daher, umsich nicht völlig überfordert zu fühlen und am Ende auszubrennen, ein "Werkzeug", mit dem er sich selbst emotional, psychisch und physisch schützen kann.In der Fortbildung geht es deshalb um Wissen über die eigene Widerstandsfähigkeit. Wie kann man sich stärken für den Umgang mit herausfordernden, fremdartigen und emotionsintensiven Begegnungen? Die Teilnehmer werden geschult in klarer, einfacher und wertschätzender Kommunikation für tägliche und herausfordernde Chaos- und Stresssituationen.Anmeldeschluss ist am 2. Februar. Weitere Informationen auf der Homepage www.caritas-wuerzburg.de , per E-Mail an angelika.wendel@caritas-bamberg.de oder unter Telefon 0951/8604402.