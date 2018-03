Tipps für Krippenbauer im Pfalzmuseum

Wer hat Spaß daran, eine eigene Krippe aufzubauen? Krippenbaumeister Karl-Heinz Exner aus Bischberg gibt am Samstag, 24. März, und am Samstag, 31. März, Einblick in seine Krippenbaukunst: Von 11 bis 17 Uhr zeigt der Krippenbauer im Gewölbekeller der Kaiserpfalz unter dem Motto "Wenn Sie dem Krippenbauer über die Schulter schauen wollen..." Tipps und Tricks zum Bau der eigenen Passionskrippe zu Hause. Der Eintritt ist frei. In seiner Passionskrippenausstellung "... und die Welt ward erlöst" in der Marienkapelle zeigt Exner noch bis Sonntag, 8. April, seine seltenen, sogenannten "ernsten" Krippen oder Fastenkrippen, die das Leiden und Sterben Jesus Christus in asketisch-herber Weise, aber voller Dramatik darstellen. Für Exner sind seine Krippen "Orte der Begegnung zwischen Gott und den Menschen, eine Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens". Einzelne Termine zum Rahmenprogramm und weitere Informationen können im Internet unter kaiserpfalz.forchheim.de abgefragt werden. red