Tipps für Gründer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken führt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung im Landkreis Lichtenfels regelmäßig örtliche Beratungen für Unternehmer und Unternehmensgründer durch. Besonders angesprochen sind auch Studenten, die sich mit der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit beschäftigen.



Individueller Termin

Sei es bei Fragen auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zu Förderungen, Unternehmensübernahmen etc., hier sind Gründer an der richtigen Adresse. Der nächste Beratungstag findet am Dienstag, 14. November, statt. Einen individuellen Termin kann man mit der Wirtschaftsförderung unter Telefon 09571 18-167 vereinbaren. red