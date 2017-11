Till von Franken für Petra Szadik

Würdiger Rahmen für eine besondere Ehrung: Petra Szadik von der Tanzsportgarde Coburger Mohr ist während des Frankenmasters im Kongresshaus mit dem "Till von Franken" ausgezeichnet worden. Diese höchste Auszeichnung, die der Fastnachtsverband Franken vergeben kann, wurde ihr in Anerkennung ihres langjährigen Engagements für den karnevalistischen Tanzsport verliehen. Die Ehrung nahm Marco Anderlik vor, der Vizepräsident des Fastnachtsverbandes Franken.

Petra Szadik engagiert sich bei der Tanzsportgarde Coburger Mohr seit vielen Jahren auf vielfältige Weise, etwa als Betreuerin oder auch Jugendwartin. Seit 2012 ist sie Vizepräsidentin. In dieser Session wird ihr auch noch die Ehre zu teil, "Königinmutter" zu sein, denn Tochter Julia ist Gardekönigin.



Treue Tänzerinnen

Für elf Jahre aktives Tanzen wurden Kristin Kirchgessner und Anna-Lena Mußgiller mit dem Treueabzeichen vom Bund Deutscher Karneval (BDK) ausgezeichnet. Für 15 Jahre aktives Tanzen erhielt Julia Szadzik das BDK-Treueabzeichen in Gold. Für 22 Jahre Mitgliedschaft wurden Katharina und Heike Roos und Marianne Fries geehrt. nau