Tiguan muss jetzt in die Werkstatt

Auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz mehrerer Unternehmen in der Memmelsdorfer Straße wurde im Laufe des Mittwochs ein schwarzer VW Tiguan am Fahrzeugheck angefahren. Obwohl der bislang unbekannte Unfallverursacher Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht hatte, entfernte sich dieser anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.