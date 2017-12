Tigers mit elf Feldspielern chancenlos

Die Bayreuth Tigers rutschen in der DEL2-Tabelle immer weiter ab. Nach dem 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) bei den Dresdner Eislöwen trennen den Eishockey-Zweitligisten nur noch vier Punkte von Schlusslicht Tölzer Löwen - und die Tigers haben weiter mit großen Personalsorgen zu kämpfen.



DEL2

Dresdner Eislöwen -

Bayreuth Tigers 6:0

In Dresden standen den Bayreuthern nur vier Verteidiger und sieben Stürmer zur Verfügung. Da war bereits im Vorfeld der Partie beim Tabellenvierten klar, dass es sehr schwer wird zu punkten. "Mit Eishockeyspielen hat das wenig zu tun, wenn man mit nur elf Feldspielern antreten kann", sagte Tigers-Teammanager Dietmar Habnitt. "Es ging von Anfang an nur um Schadensbegrenzung. Wir hoffen, dass wir nächste Woche auf den einen oder anderen Spieler wieder zurückgreifen können. Das Wichtigste jedoch war, dass sich nicht noch einer unserer Jungs verletzt hat." Seine Mannschaft habe sich unter diesen Umständen in Dresden sehr gut verkauft.



Torwart mit tollen Paraden

Doch mit gerade einmal zwei Reihen war sie chancenlos. In den ersten zehn Minuten hielten die Tigers gut mit. Doch als die Eislöwen in der elften Spielminute in Führung gingen, bekamen diese immer mehr Zugriff auf das Spiel. Die Dresdner waren oft gedankenschneller als die Bayreuther. Immer wieder verhinderte Tigers-Torwart Tomas Vosvrda mit starken Paraden einen höheren Rückstand. Dass sein Team nach 40 Minuten mit 0:4 hinten lag, konnte er aber nicht verhindern.

Im letzten Drittel war den Tigers der Kräfteverschleiß anzumerken. Sie kamen zwar zu einigen Chancen, mussten aber zwei weitere Gegentreffer zum 6:0-Endstand hinnehmen.



Zuschauer: 1784. - Strafminuten: Dresden 2, Bayreuth 6. - Tore: 1:0 (11.) Siddall (Huard, Hanusch), 2:0 (13.) Huard (Grafenthin, Höller) 3:0 (19.) Rupprich (Höller, Kumeliauskus) 4:0 (26.) Siddall (Hanusch - 5 gegen 4), 5:0 (45.) Kramer (Höller, Kumeliauskas), 6:0 (51.) Kumeliauskus (Rupprich, Höller). red