Tigers beißen sich an routiniertem Gegner die Zähne aus

Die Ravensburg Towerstars waren eine Nummer zu groß für die Bayreuth Tigers: Das DEL2-Kellerkind verlor in Schwaben trotz ansprechender Leistung mit 2:4 (1:2, 0:2, 1:0).



DEL2

Ravensburg Towerstars -

Bayreuth Tigers 4:2

"Wir haben dagegengehalten, im zweiten Drittel auch gute Chancen erarbeitet und den dritten Abschnitt gewonnen", sagte Tigers-Trainer Sergej Waßmiller. "Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen, sie haben gerackert und gekämpft."

Zudem mussten die Bayreuther bereits vor der Partie einen Rückschlag hinnehmen. Neben Martin Heider, Yannick Drews und Andreas Geigenmüller stand auch der erkrankte Spielmacher Ivan Kolozvary nicht im Kader. So brauchten die Tigers einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Sie hatten in der Anfangsphase dem strukturierten Spiel der Towerstars nicht viel entgegenzusetzen. Die erste Druckphase der Gastgeber überstanden sie noch unbeschadet, doch dann gelang Brian Roloff die Führung für die Gastgeber. Der Stürmer nutzte in der 6. Minute seinen Freiraum zum 1:0.

Die Tigers setzten in der Offensive meist auf Konter. Zunächst vergab Anthony Luciani den Ausgleich, als er einen genau geschlagenen Pass von Mathias Müller aufnahm und an Ravensburgs Torwart Jonas Langmann scheiterte. Wenig später lief Sebastian Busch auf Langmann zu - und wurde zu Fall gebracht. Den fälligen Penalty verwandelte der Gefoulte zum 1:1.

Doch es blieb nicht lange bei diesem Spielstand. Erneut ließ die Bayreuther Abwehr ihren Gegnern zu viel Platz. Lukas Slavetinsky hatte freie Schussbahn und erzielte das 2:1.

Im zweiten Abschnitt verpasste Michal Bartosch den Ausgleich, auf der anderen Seite erhöhte Daniel Schwamberger auf 3:1. Die Bayreuther schüttelten sich kurz und kämpften sich anschließend immer besser in die Partie. So kamen sie gegen die weiterhin stark spielenden Hausherren auch zu einigen Torchancen. Ein Treffer blieb ihnen jedoch verwehrt - den erzielten die Towerstars. Roloff beförderte den Puck aus dem Gewühl heraus über die Torlinie zum 4:1. Mit diesem Spielstand ging es auch in die zweite Drittelpause.

Auffallend war, dass die Tigers auch im dritten Abschnitt das Tempo hochhielten und bis zum Schluss an ihre Chance glaubten. In Gefahr brachten sie die routinierten Ravensburger aber nicht mehr. Daran änderte auch Eric Chouinards Treffer zum 4:2 in der 49. Minute nichts. Denn auch in der anschließenden Druckphase der Gäste verteidigten die Hausherren souverän ihre Führung.



Ravensburg Towerstars: Langmann - Supis, Sturm, Keller, Kolb, Slavetinsky, Kokes - Kruminsch, Schwamberger, Mayer, Roloff, Proft, Schmidpeter, Pozivil, Buzzeo, Pfaffengut, Svoboda, Zucker

Bayreuth Tigers: Vosvrda - Gerstung, Pavlu, Neher, Potac, Müller, Linden - S. Busch, Voronov, Bartosch, Chouinard, Gams, Alanov, V. Busch, Stas, Luciani, Ontl, Gläser

Zuschauer: 2364. - Strafminuten: Ravensburg 4 + 10 gegen Proft, Bayreuth 10. - Tore: 1:0 (6.) Roloff (Pfaffengut, Svoboda), 1:1 (15.) Sebastian Busch (Penalty), 2:1 (17.) Slaventinsky (Roloff, Svoboda), 3:1 (23.) Schwamberger (Mayer), 4:1 (36.) Roloff (Proft, Buzzeo), 4:2 (49.) Chouinard (Stas, Luciani). red