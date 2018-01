Tierisches Märchenspiel

Das Puppentheater "Kolibri" von Anne Weindorf gastiert am Freitag, 27. Oktober, im Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) am Marktplatz in Haßfurt.

Zur Aufführung kommt eine humorvolle Bearbeitung des Grimm'schen Märchens "Die Bremer Stadtmusikanten" mit viel Musik und Gesang.

Das Puppentheaterstück dauert, laut Mitteilung des Biz, etwa 45 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

"...Etwas Besseres als den Tod findest du überall" ist eines der bekanntesten Zitate aus dem Märchenschatz der Brüder Grimm, und er ist Grund für den Aufbruch der Helden zu neuen Abenteuern: Der Esel will viel lieber Musikant werden, als Säcke zu schleppen, die Katze ist naschhaft, der Hund spielt mit den Kaninchen, statt zu jagen, und der Hahn soll im Suppentopf landen. Und daher beschließen sie, gemeinsam als Musikanten nach Bremen zu ziehen. Mit viel Mut und Kraft stellen sie sich der Herausforderung, ein neues Leben zu finden.



Mit viel Humor

Ohne moralischen Zeigefinger und mit viel Humor wird thematisiert, dass man seinem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert, sondern gemeinsam stark ist.

Um eine Anmeldung unter der Rufnummer 09521/951960 wird im Biz gebeten. red