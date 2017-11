Tierisch gute Unterhaltung in der Bücherei

Mit über 160 000 Teilnehmern verzeichnete der bundesweite Vorlesetag am Freitag einen Rekord - ein kleiner Beitrag dazu kam aus Adelsdorf. Das Team der katholischen Bücherei hatte zu einer tierisch guten Lesenacht eingeladen, die unter dem Thema "Einfach tierisch gut - Animalisches in der Li-Tier-atur" stand.

"Es ist kein Großevent, aber die besonderen oder achtsamen Momente im Leben brauchen nicht immer die ganz große Bühne", so Büchereileiter Johannes Weiß bei seiner Begrüßung. "Und lassen wir uns überraschen vom bunten Wortzauber und Buchstabenklang, der aus dem Zusammenspiel im gemeinsamen Vorlesen entsteht."

In den schönen tierischen Texten von Bienen, Spinnen, Bären, Krähen, Fröschen, Katzen, Hunden, vom bösen Wolf und sogar von Ameisen, gereimt oder in Prosa, wurden den Zuhörern wichtige Lebensweisheiten vermittelt. Gedichte, aber auch Texte aus Kinderbüchern und Bilderbuchgeschichten und gereimte Rätsel standen auf dem Programm. Zum Teil gaben die Vorleser ihre Texte oder Verse von Ringelnatz, Morgenstern, Wilhelm Busch, Heinz Erhardt und Loriot sogar auswendig zum Besten.

Als angenehme Unterbrechung spielte das Duo Tom & John mit Gitarre oder Banjo meist tierische Lieder zum Mitsingen, und in der Pause wartete auf die Vorleser und Zuhörer ein Büfett. Zweite Bürgermeisterin Jutta Köhler (Pro Adelsdorf) hatte schon am Morgen in der Grundschule aus Cornelia Funkes Jugendbuch "Lilli und Flosse" vorgelesen. Am Abend hatte sie eher eine Geschichte für Erwachsene mitgebracht, eine Geschichte vom Hund, die in der Eindeutigkeit verzweideutigt wird.

Die Zuhörer bekamen außerdem einen ersten Eindruck vom Buch "Die Geschichte der Bienen", einem Bestseller aus Norwegen. Mit der Schöpfungsgeschichte hatte der Abend begonnen und mit der Erzählung "Wie Ochs und Esel an die Krippe kamen" endete ein interessanter, besinnlicher, aber auch unterhaltsamer Abend.