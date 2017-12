Tiere laufen in vier Autos

Teilweise erheblicher Sachschaden entstand bei vier Wildunfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion in Haßfurt. Personen wurden nicht verletzt, wie aus dem Bericht der Haßfurter Polizei hervorgeht.

Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Schönbrunn in Richtung Ebelsbach und erfasste etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang in Schönbrunn ein Reh. Am Pkw entstand ein Schaden am Blinkerglas.

Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo auf der "Zuckerstraße” bei Zeil in Richtung Autobahnzubringer. Hier querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Wagen der jungen Autofahrerin erfasst.

Auf der Bundesstraße 303 lief auf der Höhe Goßmannsdorf ein Reh über die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Ostheim in Richtung Junkersdorf, als ein Reh die Fahrbahn querte und vom Auto "erwischt" wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. red