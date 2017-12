Auf der Strecke zwischen Wonfurt und Haßfurt ereignete sich am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Wildunfall. In den VW eines 64-jährigen Autofahrers war ein Reh gelaufen. Während das Tier an der Unfallstelle verendete, entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Haßfurter Polizei nahm vier weitere Wildunfälle auf, bei denen zusammen Schäden in Höhe von knapp 3000 Euro entstanden. Diese Unfälle passierten in Theres, in Oberaurach zwischen Ebelsbach und Stettfeld sowie zwischen Königsberg und Prappach. Beteiligt waren ein Dachs und drei Rehe. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.