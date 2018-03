Termine Gespielt wird am 9. 10., 16. und 17. März, 19.30 Uhr, im Saal des Hotel-Gasthofs "Wasserschloß" in Mitwitz.



Eintrittskarten Tickets für "Geld allein macht glücklich" gibt es in der Postfiliale Mitwitz in der Freiherr-von-Würtzburgstraße in Mitwitz. red