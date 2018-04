Ticket zu "Krach am Bach"

red



Um auch Newcomern, unbekannteren Bands oder ambitionierten Jungmusikern die Chance zu geben, in diesem Jahr beim "Krach am Bach" in Prölsdorf dabei zu sein, haben am Samstag, 7. April, sechs Bands aus dem weiteren Umkreis die Möglichkeit, einen Slot beim diesjährigen Festival des Steigerwald-Örtchens zu ergattern. Am Abend dieses Tages veranstaltet der SC Prölsdorf seinen Bandcontest in den Haas-Sälen in Bamberg.Im Vorfeld wurden von einer Fachjury mit Kingston, Resist the Ocean, Lions from Alaska, Dryad, AKD und The Slingshot-Argument jene Acts ausgewählt, die sich im Wettbewerb gegenüberstehen. Am Abend des Contests wird schließlich in den Haas-Sälen per schriftlichem Publikumsvoting über den Gewinner entschieden.Die Gewinner erhalten einen Auftritt beim Festival dieses Jahres. Die zweitplatzierte Band freut sich über Freitickets für jedes Mitglied. Die Gruppe auf dem dritten Platz erhält 20 Liter Freibier.Zur Aftershowparty werden abschließend keine geringeren als Cycoside die Haas-Säle aufmischen. Die Band verbindet gekonnt Old-School-Hardcore mit melodischen New-School-Einflüssen. Abgerundet wird ihr hart-melodischer Sound durch den eher genre-unüblichen weiblichen Schreigesang, der dem Gesamtkonzept eine ganz individuelle Note verleiht.Das bereits 13. Krach-am-Bach-Festival wird in diesem Jahr am 13. und 14. Juli auf dem Sportgelände in Prölsdorf stattfinden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Festival am beschaulichen Rand des Steigerwalds zu einer Open-Air-Institution im weiten Umkreis und wird, wie bei den vergangenen Ausgaben, wiederum Fans unterschiedlichster subkultureller Musikspielarten von Punk über Ska und Hardcore bis Rap gleichermaßen bedienen. So sind neben überregionalen Größen wie Stick to your guns, ZSK, Cancer bats, Mad sin oder Egotronic auch viele regionale Gruppen wie Sumosluts, Akne Kid Joe oder Bloated Belly am Start.Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse acht Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.krachambachfestival.de